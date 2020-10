Presentato il logo della Gmg di Lisbona 2023

Si ispira al tema scelto dal Papa il logo della Giornata mondiale della gioventù che si svolgerà a Lisbona nel 2023: «Maria si alzò e andò in fretta (Lc 1,39)» . L’elemento principale della raffigurazione — presentata significativamente venerdì 16 ottobre, giorno in cui 42 anni fa veniva eletto Papa Giovanni Paolo ii — è la Croce. È attraversata da una strada dove si staglia lo Spirito Santo. Si tratta di un invito rivolto ai giovani a non rimanere fermi, ma a diventare protagonisti per la costruzione di un mondo più giusto e fraterno.

Il logo — con la scritta «Jmj Lisboa 2023» — sembra animato dal vento che smuove la simbolica bandiera portoghese rappresentata nei suoi colori (verde, rosso e giallo). La raffigurazione stilizzata del Rosario poi ricorda la spiritualità del popolo portoghese e la grande devozione alla Vergine di Fátima.

Il Rosario è significativamente collocato su un cammino per ricordare l’esperienza del pellegrinaggio. Accanto è raffigurata Maria, nel pieno della sua giovinezza, nel momento in cui porta in grembo il Figlio di Dio. L’autrice del logo — vincitrice del concorso lanciato per l’occasione — è Beatriz Roque Antunez, una designer portoghese di 24 anni.