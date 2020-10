Boom di ricoveri per coronavirus all'ospedale Parini

Sono 36, undici più di ieri, i pazienti ricoverati oggi all'ospedale Parini di Aosta per problemi respiratori legati al coronavirus. Attualmente otto si trovano nel reparto di malattie infettive, 16 nel reparto Covid 1 e otto nel reparto Covid 2, più altri quattro in terapia intensiva con il casco per l'ossigeno. Ulteriori quattro pazienti sono in attesa dell'esito del tampone.

"Rispetto a marzo - ha spiegato all'Ansa il dottor Rodolfo Riva, responsabile dei reparti Covid del Parini - per il momento il virus sembra essere un po' meno aggressivo. Ma è presto per dare giudizi. A livello di personale per ora siamo a posto, stiamo cercando medici per il reparto Covid 2". Il dotto Riva ha rivolto un encomio a Oss, infermieri e colleghi medici "che si stanno mettendo a disposizione in questa difficile emergenza".