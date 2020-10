Pontey: Cambio della guardia in Oratorio, Matteo Russo nuovo presidente

A seguito delle dimissioni dei membri del precedente Consiglio di Amministrazione l’esito delle elezioni ha designato nuovi membri Annie Martinet, Laurent Martinet, Lorena Russo, Lorenzo Stevanon, Martina Gaglione, Matteo Martinet, Matteo Russo, Matthieu Bich, Monica Epiney, Nicholas Giovetti e Nicole Lavoyer. Nella successiva riunione del nuovo direttivo sono stati eletti Matteo Russo come Presidente, Laurent Martinet come Vice Presidente e Nicholas Giovetti come Segretario.

Si tratta di un avvenimento particolarmente bello e significativo per l’Oratorio perché la maggioranza dei nuovi consiglieri e gli interi organi apicali sono costituti da ragazzi “nati” e cresciuti all’interno della nostra associazione che ha mosso i suoi primi passi nel 2005.

Significativo è stato il commento al Vangelo del salesiano Don Pravin Joseph, neo vice parroco di Chatillon e Pontey, che riferendosi ai giovani entrati nel direttivo ha osservato che essi “stavano restituendo gratuitamente come animatori quello che avevano a suo tempo ricevuto come “animati”.

“Volevo ringraziare tutti per la nomina e spero di essere in grado con il vostro aiuto di continuare questa attività che per me come credo anche per tanti altri è molto importante” sono state prime parole del neo Presidente Matteo Russo. “Oggi per me è un giorno davvero importante.

Chiudo una pagina (anzi.. Un libro!) della mia vita ma sono contento che nelle pagine successive ci siano amici, così che continuino tutto questo... Grazie per tutto!” ha commentato commosso lo storico Presidente uscente Matteo Martinet.

L’attività di Oratorio è ripresa sabato scorso con la presentazione delle attività delle Medie per poi continuare le settimane successive con le attività rivolte ai bimbi della Scuola dell’Infanzia e ai ragazzi delle Elementari e del biennio delle Superiori ovviamente sempre nel pieno rispetto delle misure anti Covid19.