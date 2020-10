Entro il 16 novembre le richieste per contributi regionali Covid per i rifugi alpini

I potenziali beneficiari in possesso dei requisiti per l’accesso ai contributi straordinari previsti dalla legge regionale per fronteggiare l’emergenza Covid-19 per i rifugi alpini), possono presentare domanda entro il 16 novembre prossimo.

L’istanza, corredata della documentazione richiesta, deve essere presentata alla struttura organizzativa 'Enti e professioni del turismo' dell’Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali. L’istanza può essere inviata a mezzo Pec (turismo@pec.regione.vda.it) o a mezzo di servizio postale o corriere o, ancora, consegnata a mano presso: Dipartimento turismo, sport e commercio, S. O. Enti e professioni del turismo, Località Autoporto n. 32, 11020 Pollein. Nel caso di invio tramite posta la data di presentazione delle domande è determinata dalla data di spedizione; in questo caso la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 16 novembre.

E’ possibile prendere visione del modello di istanza e di ogni informazione utile sul sito istituzionale della Regione al seguente indirizzo: https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>asstur/rifugi/default_i.asp

Per informazioni telefoniche o chiarimenti è possibile chiamare ai numeri 0165/527722 - 527625, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 14.