Corsi professionali dell'Ente Bilaterale del Turismo.

Il Comitato Direttivo dell’Ente Bilaterale del Turismo ha stanziato dei fondi per finanziare dei percorsi formativi che mirano a sviluppare le competenze tecniche delle figure professionali che operano nel settore turistico, nonché alcune competenze di base e trasversali necessarie per rendere efficace lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. I corsi di formazione saranno completamente gratuiti.

La Direzione dell’Ente Bilaterale del Turismo ha quindi dato il via all’implementazione di un Catalogo dell’offerta formativa, suddiviso in due sezioni.

SEZIONE A - CORSI DI FORMAZIONE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE

SEZIONE B – CORSI DI FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALI

Visti gli attuali sviluppi in merito all'emergenza sanitaria, la formazione sarà organizzata in modalità F.A.D. in videoconferenza sincrona.

Per chi non avesse dei dispositivi idonei alla videoconferenza, l'Ente Bilaterale metterà a disposizione delle postazioni nell'aula informatica, applicando severamente tutte le misure di contenimento del virus.

Le date dei prossimi corsi saranno rese note sugli avvisi a scorrimento nella home page del sito ufficiale degli Enti Bilaterali, non appena verrà raggiunto un numero sufficiente di adesioni.

Il Catalogo dell’offerta formativa e la scheda di iscrizione ai corsi sono scaricabili dal sito ufficiale degli Enti www.entibilaterali.vda.it nella sezione Formazione > Turismo > Formazione di Settore.