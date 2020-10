Aosta: Al via nuovi cantieri Telcha, circolazione modificata

Sono ripresi ad Aosta i lavori per l’esecuzione di interventi a completamento dei lavori per la posa della rete del teleriscaldamento della società Telcha.

Tramite due ordinanze comunali, sono state istituite importanti modifiche temporanee alla circolazione in diverse vie e piazze cittadine:divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi lati della strada per tutti i veicoli, a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori; eventuale senso unico alternato, regolamentato, con segnaletica stradale a vista e l’ausilio di personale con funzioni di “moviere”; restringimento della sede stradale, con corsie asimmetriche e limite massimo di velocità a 30 Km/h.

Le modifiche saranno in vigore da oggi lunedì 19 ottobre sino a sabato 7 novembre (e comunque sino al termine dei lavori) dalle ore 7 alle ore 18, a fasi progressive itineranti, in piazza Battaglione Cervino, via Buthier, via Valli Valdostane, via Clavalité, via Caduti del Lavoro, via Monte Emilius, via Torino, via Festaz, regione Borgnalle, corso Ivrea, via Garibaldi, via Bramafam, corso Saint-Martin-de-Corléans e viale Partigiani per lavori di ripristino stradali e dei marciapiedi oltre che di messa in quota di chiusini.

Inoltre, saranno in vigore dal 19 al 27 ottobre (e comunque sino al termine dei lavori) dalle ore alle ore 19, a fasi progressive itineranti, in viale Chabod, via Tourneuve (ZTL), via Monte Pasubio, via Capitano Chamonin e corso Saint-Martin-de-Corléans per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.