Fondamentale monitorare densità contagio Covid-19

"Tenere sotto controllo la 'densità' del contagio, utilizzando il numero dei casi attualmente positivi, parametrati alla popolazione residente e non guardando ai numeri assoluti, è fondamentale".

Lo afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe che sta rilevando l'incidenza del virus in Italia regione per regione. "Cio' - spiega - perché altrimenti sono sempre le regioni più popolate ad influenzare politica e opinione pubblica sull'andamento dell'epidemia, sottovalutando, o addirittura ignorando quelle piccole dove il numero di contagi è apparentemente esiguo. L'indicatore più affidabile per misurare la densità del contagio e' il rapporto positivi/casi testati".

Secondo questo rapporto, con i dati del 16 ottobre, le prime tre regioni con un valore piu' alto sono la Valle d'Aosta (22.8), seguita dalla Liguria (18.8) e dal Piemonte. Calabria (2.7), Basilicata (2.8) e Lazio (4.2) sono invece quelle con densita' minore. Il numero assoluto dei casi vede invece in testa la Lombardia (19.128), la Campania (14.354) e il Lazio (12.317).