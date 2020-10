Perde il controllo del mini elicottero che si ribalta sulla pista di Chamois

Marito e moglie lombardi di 57 e 56 anni sono finiti al Pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta questa mattina, dopo essersi feriti in un incidente avvenuto a bordo del loro velivolo all'eliporto di Chamois.

L'uomo stava pilotando un autogiro (sorta di mini elicottero ultraleggero) che, forse per una combinazione tra forte vento e manovra errata si è ribaltato mentre era in fase di atterraggio. Soccorsi dal 118 intervenuto con l'elicottero del Soccorso alpino valdostano, entrambi se la sono cavata con ferite leggere e qualche contusione.

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri; sul posto anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e rimuovere l'autogiro in modo da scongiurare versamento di carburante.