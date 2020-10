Da ieri 70 nuovi casi Covid accertati in Valle

Aumento costante del numero di contagi da coronavirus nella nostra regione, che salgono a 528 in totale per effetto dei 70 tamponi positivi in più rispetto alla rilevazione di sabato 17, su 255 test effettuati. I ricoverati in ospedale salgono da 17 a 20, tre dei quali in terapia intensiva mentre gli altri 508 pazienti sono in isolamento domiciliare.

I guariti dall'inizio della pandemia sono 1135, con età da 1 mese a 103 anni. L'eta media dei contagiati si è abbassata a 56 anni; i morti restano 146 ovvero 73 donne e altrettanti uomini dai 45 ai 100 anni di età.