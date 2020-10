Voucher per acquisto di prodotti agricoli, una sinergia tra turismo e agricoltura

Per le attività turistiche e commerciali c’è tempo fino a lunedì 30 novembre per accedere al voucher per l’acquisto di prodotti agricoli, introdotto tra le iniziative previste dalla legge regionale n.8/2020 a sostegno delle attività economiche colpite dalla crisi dovuta all’emergenza sanitaria.

La misura vuole essere un incentivo per le imprese commerciali e turistiche a utilizzare prodotti locali e, al contempo, è mirata a sostenere il comparto agricolo valdostano, creando in questo modo un reciproco vantaggio per entrami i settori.

Nello specifico, il voucher consiste in un contributo a fondo perso, una tantum e non ripetibile, da utilizzare per l’acquisto di prodotti agroalimentari regionali. Il suo importo va da un minimo di 300 euro a un massimo di 7 mila euro, corrispondente a 1/3 della spesa sostenuta. Possono beneficiare del voucher gli esercizi commerciali di alimenti e bevande, le attività di somministrazione, le strutture alberghiere ed extralberghiere e gli agriturismi con sede in Valle d’Aosta.

L’elenco dei prodotti acquistabili comprende materie prime e prodotti di qualità, prodotti trasformati, vini Doc e vini da tavola. La lista delle materie prime e dei prodotti di qualità non fa riferimento a produttori specifici, mentre per i vini (Doc e da tavola) e i prodotti trasformati (diversi dai quelli afferenti a regimi di qualità) i produttori interessati possono iscriversi accedendo all’apposita sezione sul sito della Regione.

Sia per presentare la domanda sia per chiedere l’inserimento dei propri prodotti nello specifico elenco, è stata predisposta una apposita piattaforma sul sito internet della Regione, raggiungibile al link: https://new.regione.vda.it/<wbr></wbr>servizi/misure-covid/misure/<wbr></wbr>art-58-l-r-8-2020, dove è anche possibile reperire tutte le informazioni necessarie.

Per chi avesse necessità di ulteriori chiarimenti, è attivo un call center regionale (numero verde: 800 006 300) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 17.