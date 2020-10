Sono 76 i nuovi positivi Covid in Valle ma nessuno è in ospedale

Rispetto all'ultima rilevazione di venerdì, oggi sabato 17 ottobre sono 76 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore su 421 tamponi, per un toatale di 458 contagi attuali. I ricoverati in ospedale restano 17, due dei quali in terapia intensiva mentre gli altri 439 pazienti sono in isolamento domiciliare.

I guariti dall'inizio della pandemia sono 1131, con età da 1 mese a 103 anni. L'eta media dei contagiati si è abbassata a 56 anni; i morti restano 146 ovvero 73 donne e altrettanti uomini dai 45 ai 100 anni di età.