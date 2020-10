Emergenza Covid, tolleranza zero verso gli assembramenti fuori e dentro le scuole

Evitare assembramenti nei pressi degli istituti scolastici e favorire un ulteriore distanziamento interpersonale, avendo come obiettivo un affollamento massimo del 50% di alunni per ogni edificio scolastico. Sono i principali dettami della circolare valida da lunedì 19 e inviata oggi, venerdì 16 ottobre, dalla Sovrintendente agli Studi, Marina Fey, agli istituti scolastici valdostani. Fey ha partecipato a una riunione che si è svolta nella sede della Protezione civile regionale alla quale hanno preso parte il direttore dell'ente Pio Porretta, il Commissario sanitario per l’emergenza Covid-19, Luca Montagnani e il Presidente della Giunta, Renzo Testolin, per definire le linee di indirizzo volte a ottimizzare il contenimento dell’epidemia in ambito scolastico.

Le misure contenute nel dovranno essere adottate nelle 10 istituzioni scolastiche della Regione. In particolare è stato ricordato che, in base alle disposizioni del ministero dell’Istruzione, nel caso in cui l’indice di contagio regionale R(T) superi il valore di 1,5, per gli studenti delle istituzioni secondarie (medie e superiori) ricorre l’obbligo di indossare la mascherina anche quando sono seduti al banco.

La circolare definisce le modalità con le quali le scuole secondarie di secondo grado dovranno redigere un piano operativo per adottare nei propri istituti l’integrazione tra la didattica a distanza e la didattica in presenza, in modo da alleggerire la presenza di studenti all’interno delle scuole, riducendo quindi le possibili situazioni di contatto.

Inoltre, suggerisce alle scuole una serie di opzioni per ulteriori disposizioni di contenimento del rischio, condivise con il Dipartimento di prevenzione e la Protezione civile regionale, che le stesse, in base al loro contesto e alla specifica situazione epidemiologica, potranno adottare.

Durante la didattica digitale integrata, un’attenzione particolare dovrà essere riservata agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Per gli alunni con disabilità andrà privilegiata la didattica in presenza con il loro docente di sostegno. Allo stato attuale, risultano 58 alunni risultati positivi al test su 17.219 e 18 insegnanti su 2.445. Gli isolati sono in totale 962, di cui 780 alunni e 182 insegnanti.