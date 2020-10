Sempre più giovani i contagiati di Covid-19 in Valle

Abbassamento dell'età media dei pazienti e un contagio che avviene perlopiù tra le mura domestiche. Sono le caratteristiche comuni a buona parte dei ricoverati per Covid-19 nelle ultime settimane all'ospedale Parini di Aosta.

Nei reparti 'Covid malattie infettive' e 'Covid 1' il paziente più giovane ha 41 anni e vi sono altri quarantenni e cinquantenni; il paziente più anziano è un 92enne.

Tra i ricoverati diversi hanno familiari positivi a casa: lo ha notato il dottor Alberto Catania, primario di Malattie infettive, osservando ad esempio giovani che sono stati a feste; nelle loro famiglie c'è stata una diffusione a macchia d'olio del virus.

E oggi sono 22 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Valle. I contagiati attualmente sono 382; i tamponi effettuati sono stati 177. Tra i contagiati, 17 sono ricoverati all'ospedale Parini e di questi quattro sono in terapia intensiva; 365 i positivi in isolamento domiciliare.