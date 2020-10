Emergenza Covid, saltano 'Sagra del Miele' e 'Castello in Fiera'

La storia si ripete, il Covid pure: com'era avvenuto la scorsa primavera, a causa dell'emergenza sanitaria sono già state annullate alcune tra le già poche sagre e manifestazioni organizzati per l'autunno.

Tra questi azzerati la 17esima Sagra del miele e Chateau Miel a Chatillon, in programma il 24 e 25 ottobre. Lo ha deciso il Comune , preso atto dell’istituzione delle zone rosse nei paesi limitrofi di Verrayes, Chambave e Saint-Denis. A Fénis nell'ambito del cartellone dell'associazione 'A coté… du Chateau' è saltata la quarta edizione di 'Castello in Fiera', prevista sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre.

"Abbiamo sperato fino ad oggi di riuscire a riproporre il Castello in Fiera nonostante la situazione sanitaria precaria - sottolineano gli organizzatori - i recenti sviluppi però, che vedono un forte aumento di contagi in Valle d'Aosta e l'istituzione di diverse zone rosse nei comuni limitrofi, non ci permettono di garantire un evento sicuro".