Confcommercio VdA al fianco dei commercianti, baristi e ristoratori delle Zone Rosse

“Non possiamo abbandonare i nostri colleghi e noi sia pronti a dare una mano ed un cuore ai colleghi che ne hanno bisogno a causa dell’istituzione delle Zone Rosse”. Graziano Dominidiato mette in campo tutta la sensibilità e potenzialità possibili di Confcommercio VdA che presiede.

Il messaggio diffuso attraverso i social è forte: “Sei in Zona Rossa Confcommercio VdA non ti lascia solo”. Per gli associati i servizi forniti saranno gratuiti, chi intende associasi sarà esentato dalla quota associativa per l’anno 2020.