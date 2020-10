Pays d’Aoste Souverain si candida a gestire gratis l’assessorato alla Zona Franca

Nella sonnolenta politichetta valdostana, ricca di trombati e voltagabbana, finalmente c’è chi cerca di volare alto anche dal basso ci sarà chi spianerà le doppiette per abbatterlo. E a volare alto è Per Pays d’Aoste Souverain che con il suo presidente, Michel Perret, si dice disponibile a gestire a titolo gratuito, un assessorato tecnico alla Zona Franca.

Questa la lettera ai Consiglieri Regionali della Vallée d’Aoste

"L’attuale emergenza sanitaria è causa di forti ricadute negative sull’intera economia della Vallée d’Aoste. Il dissesto si protrarrà inevitabilmente anche nei prossimi anni. Un’importante manovra finanziaria s’impone per salvaguardare le attività produttive favorendone il rilancio e riducendo il costo della vita dei Valdostani. Lo Statuto Speciale della Valle d’Aosta, con l’art. 14 dello Statuto, può venirci in soccorso prevedendo una diversa gestione della fiscalità.

PAS, a seguito di incontri informali e con una lettera ufficiale del 17/09/20, ha contattato il Ministro delle Finanze, on. Roberto Gualtieri, ponendo le basi di una trattativa per l’applicazione della Zona Franca, seppure in via sperimentale.

PAS, sperando nella sensibilità degli eletti in Consiglio Regionale sull’argomento, chiede di sviluppare e concretizzare il progetto, proponendosi, a titolo gratuito, nella gestione di un assessorato tecnico istituito a questo scopo.

Dichiarandoci a completa disposizione per eventuali chiarimenti, in attesa di una Vostra favorevole attenzione a questa nostra proposta, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

Per Pays d’Aoste Souverain

Il Presidente Michel Perret"