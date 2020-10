Charvensod: Intenso programma di lavori per la nuova giunta di Ronny Borbey

Giovane e animata da tanta buona volontà, la nuova giunta comunale di Charvensod. Al riconfermato sindaco Ronny Borbey, che conserva le deleghe a Protezione civile, Finanze e Cultura e al vicesindaco Laurent Chuc (Turismo, Sport ed Ecosostenibilità) si affiancano gli assessori Francesca Lucianaz (Politiche sociali, Istruzione e Salute), Patrick Ronzani (Agricoltura, Ambiente e Territorio) e Aurelio Lucianaz (Lavori pubblici, Viabilità e Urbanistica).

Annche se esterni alla giunta, hanno ricevuto incarichi specifici i consiglieri Luca Jacquemod (manutenzioni), Jessica Tillier (attuazione e controllo del piano di protezione civile), Franco Lombardo e Lucia Faita (controllo e valorizzazione dell'area sportiva Guido Saba), Chiara Bernardi e Federica Vielmi (Consulta comunale dei ragazzi).

Il sindaco, in accordo con il Consiglio comunale non ha applicato le maggiorazioni di indennità consentite dalla legge regionale. Intervenuto nella prima Assemblea della nuova legislatura, Borbey ha sottolineato che questa è la prima volta, dalla ricostituzione del Comune di Charvensod, in cui è stata presentata alle elezioni una sola lista: "Mille e quattrocento persone sono andate a votare e 1.167 elettori ci hanno dato la loro fiducia. Lavoreremo al massimo delle nostre capacità, avendo il bene del nostro territorio come punto fermo e imprescindibile".

Durante l'estate 2021, ha annunciato il primo cittadino, saranno svolti i lavori per la riqualificazione dell'illuminazione nella scuola dell'infanzia di Plan Félinaz (per l'opera il Comune ha ricevuto 70 mila euro dalla Regione). Inoltre la protezione civile nazionale ha destinato 80 mila euro per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di regimazione delle acque della parte alta del paese.