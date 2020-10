Modifiche alla circolazione lungo la strada regionale della Valle del Lys

Sono previste modifiche alla circolazione lungo alcuni tratti della sr 44 della Valle del Lys.

Per consentire l’ultimazione dei lavori urgenti e indifferibili a seguito dell’evento alluvionale del 3 ottobre 2020 per la realizzazione di una variante provvisoria della strada regionale, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della sr 44 della Valle del Lys, nel Comune di Gaby, in Località Capoluogo (dal km 17+500 al km 17+600), da oggi fino alle ore 23.59 di venerdì 30 ottobre 2020, sabati, domeniche e festivi inclusi.