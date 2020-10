Arco d'Augusto illuminato di rosa e azzurro per la 'Giornata del lutto infantile'

Una giornata di riflessione su un tema delicato, talvolta inspiegabilmente 'dimenticato' perchè molto doloroso. Oggi, giovedì 15 ottobre, a partire dalle ore 19, l’Arco d’Augusto di Aosta si illuminerà di rosa e di azzurro, per celebrare il 'Babyloss Awareness Day', 'Giornata della consapevolezza del lutto perinatale e infantile' celebrata, a livello mondiale.

L’iniziativa, patrocinata in Valle dall'Amministrazione regionale, ha lo scopo di favorire la cultura sociale intorno al tema della morte intrauterina, dell’aborto, del decesso neonatale e quello improvviso del lattante, cercando di aumentarne la consapevolezza, di fare una corretta informazione e di restituire speranza ai genitori in lutto.

Con l'accensione simbolica del monumento aostano la Regione si affianca all’Associazione CiaoLapo onlus, la prima associazione in Italia a occuparsi specificamente di morte endouterina e perinatale, nata nel 2006, spiegano i coordinatori, "con un doppio cuore: il 'cuore scientifico' volto a sostenere la ricerca e promuovere corsi di formazione specialistica e il 'cuore assistenziale' impegnato a garantire un primo soccorso psicologico alle famiglie con l’intervento di operatori specializzati e attraverso il supporto di coloro che hanno già vissuto tale esperienza".

In Valle d’Aosta, l’Associazione CiaoLapo è presente con alcuni volontari che operano sul territorio e ha avviato un percorso di affiliazione con l’Ospedale Beauregard. Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’Amministrazione regionale, dell’Azienda Usl VdA e dell’Associazione valdostana, sta operando per formare il personale del reparto di maternità e di pediatria al fine di fornire ai genitori in lutto, un aiuto integrato e un’assistenza psicologica qualificata.