Musée artisanat de tradition de Fénis ferme les portes quelques mois

Le musée de l'artisanat de tradition de la Vallée d'Aoste ferme en hiver pour des travaux d'entretien extraordinaires sur le bâtiment. Même s'il ne sera pas ouvert aux visiteurs, l'équipe culturelle n'a pas l'intention de s'arrêter.

En octobre, l'exposition ''Pandemomio - entre la vie, la mort et les miracles' aménagée à la Maison de l'Artisanat International à Gignod sera toujours ouverte aux visiteurs et des événements connexes sont toujours au programme. En particulier, pour les activités pédagogiques destinées aux écoles et aux familles, secteur de grande importance pour la Mav, des négociations sont en cours pour amener la didactique du musée au centre de la ville d'Aoste et permettre ainsi la poursuite de l'activité éducative.

Enfin, le musée a récemment conclu une convention avec la municipalité de Saint-Vincent pour la gestion de la salle civique de la ville thermale, dans laquelle seront organisées à la fois des expositions et des activités éducatives pendant l'hiver. Le Mav rouvrira certainement au public le printemps prochain avec un nouveau look, mais en attendant il continue son activité. (ANSA).