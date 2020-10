Nomine di competenza regionale in scadenza

L’Amministrazione regionale informa che, in applicazione della l. r. n. 11/1997 sulle nomine e le designazioni di competenza della Regione in società, enti, fondazioni, associazioni ed istituti pubblici e privati, è possibile presentare candidatura per le seguenti nomine in scadenza nel 1° semestre 2021.

FEBBRAIO 2021

FONDAZIONE SISTEMA OLLIGNAN ONLUS – 3 Consiglieri del Consiglio di Amministrazione – candidature entro l’8 febbraio 2021

APRILE 2021

ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD – 1 Presidente del Comitato di indirizzo – candidature entro l’8 aprile 2021

CASINO DE LA VALLEE SPA – 1 Presidente del Collegio sindacale, 1 Sindaco effettivo e 1 Sindaco supplente - candidature entro il 12 aprile 2021 (il termine potrà variare in relazione alla data in cui si terrà l’Assemblea per l’approvazione del bilancio 2020)

R.A.V. SPA – 1 Presidente e 2 Consiglieri del Consiglio di Amministrazione - candidature entro il 12 aprile 2021 (il termine potrà variare in relazione alla data in cui si terrà l’Assemblea per l’approvazione del bilancio 2020)

S.A.V. SPA – 3 Consiglieri del Consiglio di Amministrazione - candidature entro il 12 aprile 2021 (il termine potrà variare in relazione alla data in cui si terrà l’Assemblea per l’approvazione del bilancio 2020)

SOCIETA DI SERVIZI VALLE D’AOSTA SPA – 1 Amministratore unico - candidature entro il 12 aprile 2021 (il termine potrà variare in relazione alla data in cui si terrà l’Assemblea per l’approvazione del bilancio 2020)

MAGGIO 2021

CONSORZIO REGIONALE PER LA TUTELA, L’INCREMENTO E L’ESERCIZIO DELLA PESCA IN VALLE D’AOSTA – 1 Presidente del Collegio revisori dei conti – candidature entro il 9 maggio 2021

GIUGNO 2021

FINAOSTA SPA – 1 Presidente e 2 Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, 1 Presidente del Collegio sindacale, 2 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti –– candidature entro il 12 giugno 2021 (il termine potrà variare in relazione alla data in cui si terrà l’Assemblea per l’approvazione del bilancio 2020)

FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TURISTICA – 1 Revisore dei conti – candidature entro il 6 giugno 2021

La documentazione e la modulistica sono a disposizione degli interessati presso l’Ufficio nomine della Segreteria della Giunta regionale, al quarto piano di Palazzo regionale, ad Aosta, (telefono 0165 27 38 34) e reperibili online sul sito della Regione Valle d’Aosta alla pagina www.regione.vda.it/<wbr></wbr>amministrazione/nomine/<wbr></wbr>default_i.asp, nella sezione Amministrazione regionale>Nomine in scadenza.