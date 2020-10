Fenis: Nominate nuova Giunta e commissioni comunali, tutti già al lavoro

"Essere sindaco o assessore non vuol dire essere niente più dei consiglieri; ognuno deve mettere a disposizione tempo, competenze ed energie con lo scopo di raggiungere i migliori risultati per la comunità che ci ha eletti". Lo ha detto Mattia Nicoletta, riconfermato sindaco di Fenis alle elezioni comunali del 21 settembre, aprendo lunedì il primo Consiglio comunale della nuova Legislatura con la convalida degli eletti.

Formata la giunta: il sindaco Nicoletta ha conservato le deleghe su Agricoltura, Protezione civile e Servizi sociali; il vicesindaco, Ennio Cerise, gestirà Bilancio e Urbanistica, Sport e Turismo. Laura Peraillon è stata incaricata per Istruzione e cultura mentre Fabio Cerise sarà competente per Opere pubbliche, Ambiente e territorio.

È stata poi eletta la Commissione elettorale comunale: membri effettivi sono Mattia Nicoletta, Anna Chapellu, Denis Piccot e Martina Brunier; membri supplenti sono Amanda Guarisco, Enrico Perruquet e Remy Voyat.

Sono stati determinati, sulla base della nuova legge regionale, le indennità di funzione e i gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori comunali, senza ulteriori maggiorazioni.

Designati poi i componenti della Commissione per la realizzazione dei lavori di recupero e riutilizzo della sentieristica di vecchi Ru da adibire a percorsi pedonali e in e-bike tra i comuni di Chambave, Fénis e Saint-Marcel (Ennio Cerise ed Enrico Perruquet). Nominati infime i membri della Commissione edilizia: Alessio Perruquet, Faustino Perruquet, Alessandra Romani, Marco Savoye, Guido Zublena. Confermato Jean-Claude Mochet come revisore dei conti.