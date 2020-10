Associazione Dora chiede a Consiglio Valle 'subito legge doppia preferenza di genere'

Poche, le donne elette nel nuovo Consiglio Valle? Dunque se è così "il primo atto della nuova Giunta regionale dovrà essere l'approvazione di un solo articolo che introduca da subito nella legge elettorale la doppia preferenza di genere, sganciato da qualsiasi altra discussione politica o progetto di riforma che richiede tempo e lunghe contrattazioni". Lo chiede l'associazione Dora-Donne in Valle d'Aosta, secondo cui le quattro donne elette su 35 consiglieri regionali "di certo non sono sufficienti a garantire la piena partecipazione di entrambi i generi alla vita del più importante organo decisionale del nostro territorio".

"Se la Valle d’Aosta è infatti stata antesignana in Italia per la presenza femminile negli enti locali - si legge in una nota di Dora - è rimasta ora indietro ed è stata incapace di dotarsi di leggi elettorali regionali all’avanguardia. La specialità serve ad ampliare i diritti e non a restringerli. Le pari opportunità sono un preciso obbligo costituzionale e un principio chiaramente riaffermato nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea".

Il governo nascente dimostri dunque, chiede Dora, "di essere all'altezza dei suoi compiti con questo primo atto che recuperi con urgenza una imperdonabile misoginia".