Aosta: In ritardo il piano tariffario tassa rifiuti

Sono sempre di più gli aostani preoccupati perchè, a differenza di quanto accaduto fino al 2019, quando ai primi di settembre il Comune recapitava i 'famigerati' bollettini per pagare la tassa rifiuti-Tari, quest'anno di quote e tempi di pagamento nulla ancora si sa.

In realtà l'emergenza Covid ha influito anche sul processo di definizione del piano finanziario 2020 del servizio di gestione dei rifiuti, che ha subito forte rallentamento a causa dell'organizzazione del lavoro tra home working e uffici.

Per limitare i danni e in attesa di un 'quadro evolutivo della situazione' (come si legge in delibera) l'Amministrazione uscente ha stabilito per il 2020 le stesse quote del 2019, posticipando l'approvazione del piano finanziario come termine ultimo al 31 dicembre 2020. Di qui, l'inevitabile slittamento della composizione e del'invio delle bollette ai residenti.