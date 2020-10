Premio speciale Covid alle Start Cup di Piemonte e Valle d'Aosta

A Torino, giovedì 23 ottobre si terrà la finale della Start Cup Piemonte e Valle D'Aosta, la competizione volta a favorire la nascita di start up innovative con importanti ricadute sul territorio in termini di trasferimento tecnologico e di conoscenze, in cui verranno decretati i vincitori tra i 110 progetti presentati.



L'iniziativa promossa dagli incubatori universitari regionali di Piemonte e Valle d'Aosta, tra cui anche I3P, Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, quest'anno grazie al sostegno di Regione Piemonte mette in palio un montepremi generale di quasi 60.000 euro, compreso il premio speciale Covid-19, del valore di 5.000 euro, rivolto al miglior progetto che abbia individuato prodotti o servizi innovativi per far fronte a crisi sanitarie determinate da un'epidemia di virus.



"Credo fortemente - spiega l'assessore regionale alla Formazione professionale, Elena Chiorino - nel ruolo strategico delle start up e degli incubatori universitari regionali come parte integrante del sistema economico piemontese".