Aumentano di giorno in giorno i ricoveri per Covid-19 nella nostra regione. I pazienti che sono ricoverati all'ospedale Parini di Aosta con problemi respiratori dovuti al coronavirus sono oggi 17, tre in più di ieri: sette sono nel reparto Malattie infettive, sette nel reparto Covid 1 e tre in terapia intensiva.

Tra i ricoverati delle ultime ore c'è anche una ragazzina di 14 anni mentre gli altri pazienti hanno in genere tra 40 e 60 anni.