In isolamento anti Covid quasi 750 tra studenti e docenti valdostani

Tra 35 alunni e 12 docenti, sono in tutto 47 i casi positivi al coronavirus Covid-19 tra studenti e docenti nelle scuole valdostane. Complessivamente 614 alunni e 134 insegnanti ovvero 748 persone si trovano ad oggi in isolamento domiciliare.

I dati, cui eventualmente andrebbero aggiunti quelli sul personale non docente, sono stati raccolti dall'Usl della Valle d'Aosta e, commenta Luca Montagnani, medico della Usl responsabile del coordinamento dell'emergenza sanitari in Valle, "devono farci riflettere sulle misure più utili e urgenti da attuare per scongiurare la perdita del controllo della situazione".

Si fa dunque sempre più largo l'ipotesi della chiusura temporanea di alcuni istituti delle scuole superiori con il conseguente ritorno alla didattica a distanza, così come anticipato dalla Sovrintendente agli Studi, Marina Fey, in attesa di ulteriori disposizioni del Governo Conte.

E oggi il bolletino del ministero della Salute indica che sono 33 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta. Il numero dei contagiati sale a 258, dei quali 14 ricoverati (tre in terapia intensiva) e 244 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 271.