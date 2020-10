In ospedale già occupato il 60% dei posti letto per Covid

Crescono i contagi da coronavirus e l'ermegenza ospedaliera torna a farsi sentire in Valle d'Aosta, dov' è attualmente occupato il 60% dei posti letto ospedalieri destinati ai pazienti Covid. All'ospedale Parini di Aosta sono infatti ricoverati nove pazienti nel reparto Infetti (su 16 posti a disposizione) e tre malati in terapia intensiva (su cinque posti disponibili). In totale i contagiati sono circa 200, ovvero domenica sono stati registrati 11 nuovi casi rispetto a sabato.

L'assessorato regionale della Sanità intanto è in moto per attivare l'operatività della convenzione con la clinica di Saint-Pierre per ospitare in caso di necessità 35 pazienti affetti da Covid in fase di dimissione dal ricovero. Si tratta di posti letto che serviranno a supportare il fabbisogno della Usl VdA in caso di necessità.