La Chambre promuove scambio di esperienze professionali Vda-Catalogna

La Chambre valdotaine promuove tra le imprese e i professionisti locali il programma 'TecnioSpring Industry', che ha come obiettivo quello di favorire la mobilità di ricercatori con esperienza e rafforzare la cooperazione tra aziende e centri tecnologici valdostani e catalani.

Il programma offre un supporto finanziario del 100% ai ricercatori per un periodo di due anni per sviluppare un progetto di ricerca applicata collaborando con centri tecnologici, imprese del settore ed entità internazionali di ricerca e sviluppo (R&S).

Il programma offre due anni di contratto per ricercatori di ogni nazionalità nelle seguenti modalità:

- primo anno del progetto in un'azienda tecnologica internazionale o centro di R&S fuori dalla Spagna (esempio Italia) e il secondo anno in un'azienda, entità Tecnio o centro di ricerca catalano;

- due anni in un'impresa, un'entità Tecnio o centro di ricerca catalano.

Le domande per partecipare al programma scadono alle ore 14 del 16 novembre; sulla la pagina web di TecnioSpring Industry è possibile trovare indicazione delle aziende o centri di ricerche catalani interessati a collaborare con ricercatori per un periodo di due anni e nella stessa pagina web il ricercatore, se interessato e nel caso in cui non trovasse un progetto ideano al suo profilo, potrà introdurre il suo CV ed avere cosi l'occasione di vivere un'esperienza lavorativa internazionale.