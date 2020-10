La polizia anti Covid rovina la festa danzante con 150 persone all'ex Caribe di St-Christophe

E' costata cara ai gestori del Barcelo Pub ex Caribe di Saint-Christophe l'organizzazione, sabato scorso, di una festa danzante alla quale hanno preso parte circa 150 persone in un locale che generalmente ne ospita al massimo una quarantina.

Le feste con assembramento, men che meno danzanti, sono vietate come da Dpcm anti Covid ma gli agenti della questura di Aosta che sabato scorso sono entrati nel locale per controllare il rispetto delle norme sanitarie si sono trovati di fronte scene da discoteca anni '80; tra i clienti che ballavano senza rispettare distanziamento e senza mascherina, inoltre, vi erano alcuni pregiudicati e uno di questi, "in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche - si legge in una nota della Questura - ha aggredito un poliziotto, ferendolo a una mano. L'aggressore è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale".

A carico del locale è stata decisa per ora una sanzione dai 400 ai 1000 euro ma, precisa la polizia, "sono anche in corso ulteriori accertamenti, i cui esiti potrebbero determinare l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività".

Sempre sabato la polizia e gli ispettori della Usl VdA hanno controllato altri 14 locali e sanzionato con multe da 400 a 1000 euro cinque titolari di altrettanti locali di Aosta e comuni limitrofi che "lavoravano in situazione di piena e protratta inadempienza in relazione ad assembramenti incontrollati di clienti ed al mancato utilizzo di mascherine da parte di clienti e addetti alla mescita".