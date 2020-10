St-Christophe: Nominata la nuova giunta Cheney 2020/25

E' stata nominata durante il primo Consiglio comunale, la nuova giunta di Saint-Christophe, guidata dal riconfermato sindaco Paolo Cheney. Proprio il primo cittadino si occuperà di Programmazione generale, Agricoltura, Personale, Servizio idrico integrato, Rapporti con il Celva e Innovazione tecnologica mentre il vice, Corrado Giachino, avrà le deleghe di Manutenzione generale, Protezione civile, Opere pubbliche e Sgombero neve.

Gli assessori sono Giulia Gerbore con deleghe ad Ambiente, Commercio e Artigianato; Massimo Martini (Sport, Turismo, Montagna, Territorio, Viabilità e Sentieristica); Marco Gheller (Cultura, Istruzione, Risorse di finanziamento); Davide Casola (Bilancio e riqualificazione della strada statale 26) e Dino Barmasse (Servizi sociali, Famiglia e Servizi sanitari).

Il Consiglio comunale, su proposta del sindaco Cheney, ha deciso di non applicare l'aumento del 20 per cento delle indennità di funzione per sindaco, vice e assessori, facendo sì che rimangono le stesse degli ultimi anni. E' stata inoltre eletta la commissione elettorale comunale. Ne sono membri effettivi Enrico Di Francesco, Cristina Viglino, Laura Bionaz e il sindaco, membro di diritto. I supplenti sono Hilary Cunéaz, Maria Cristina Roux e Giorgia Pasquettaz.