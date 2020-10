Aosta: Torna il festival T*Danse; sindaco Nuti, 'sarà esempio di resilienza'

"Anche in un momento difficile come l'attuale, con la recrudescenza dell'epidemia di Covid-19, il legame della città con T*Danse non viene meno, e costituisce il simbolo della resilienza della comunità, affermata attraverso l'arte". Lo ha detto il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, intervenendo alla conferenza di presentazione della quinta edizione del Festival internazionale della nuova danza T*Danse, quasi tre settimane di spettacoli e creazione artistica, in una città, Aosta, che si prepara con preoccupazione ad affrontare la seconda ondata di coronavirus. La manifestazione diretta da Marco Chenevier con il coordinamento di Francesca Fini prenderà il via il 19 ottobre e presenta un cartellone fino all'1 novembre, ma in realtà è già iniziata sotto forma di laboratorio con gli studenti del Liceo Artistico.

"Sarà un festival di resistenza - hanno spiegato Chenevier e Fini - perché non vogliamo fare finta che nulla sia cambiato. Ma non vogliamo nemmeno far nulla, perché troppo sta cambiando, e non vogliamo rinunciare a ciò che amiamo: la danza, il teatro, il circo, la poesia e l'arte". Gli spettacoli si svolgeranno, alle 20, nel teatro della Cittadella dei Giovani, i cui spazi saranno rimodulati. E' caldamente consigliata la prenotazione on line dei biglietti. E vista la capienza ridotta della sala ogni spettacolo sarà replicato la sera successiva.

Il Festival T*DAnse è sostenuto dal Consiglio Valle, dalla Fondazione compagnia San Paolo e dalla Fondazione Crt; è patrocinato dal Comune di Aosta e dal Celva.

Tra gli artisti attesi Anna Mikulòòa e Pawel Urbanowicz che apriranno il festival con l'anteprima assoluta di 'Beds are burning', dedicato ai cambiamenti climatici. E poi Ariella Vidach, Christian&Francois Ben Aim, Amalia Franco, Anna Moscatelli e Renata Frana, Davide Valrosso, Andrea Salustri, Fabio Ciccalè, la Compagnia Racine Des Deux.

"Il connubio tra T*Danse e la Cittadella dei Giovani non si fermerà con la conclusione del festival, ma si svilupperà fino a giugno con un calendario di due eventi mensili", ha annunciato il direttore della struttura, Jean Frassy.