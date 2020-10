La Sagra del Miele torna a fine ottobre a Chatillon

Approvata dalla Giunta regionale l’organizzazione della 26esima edizione del Concorso Mieli della Valle d’Aosta.

La premiazione del Concorso avrà luogo in concomitanza con la Sagra del Miele e dei suoi derivati di Châtillon, prevista il 25 ottobre 2020.

La rassegna è nata per far conoscere e per promuovere la qualità e le diverse tipologie di miele valdostano attraverso la partecipazione di numerosi produttori artigianali. Nell'occasione è prevista anche la premiazione del Concorso Mieli della Valle d'Aosta - i termini per la presentazione dei campioni scadono venerdì 21 agosto - promosso dall'assessorato regionale dell'Agricoltura.

I campioni ammessi saranno distribuiti in sei categorie: millefiori, rododendro, tarassaco, tiglio, castagno e melata. È altresì possibile conferire campioni di miele monoflorale di tipologia diversa da quelle sopra elencate, purché prodotti nel territorio valdostano. Ogni concorrente è autorizzato a presentare più campioni anche se appartenenti alla stessa categoria, purché prodotti in zone diverse.