Courmayeur: Il gruppo 'La Nuova Via' si ritira sull'Avventino

Basando le valutazioni sull'esperienza maturata in questi anni, è stato fatto un esame di ciò che sarebbe necessario per il futuro del paese e sono state individuate lestrade da percorrere. Scelte importanti, fondamentali per l'economia, il turismo, il sociale, la salute, la sicurezza, che richiedono urgenza di esecuzione e grande attenzione. Soluzioni ai gravi problemi che purtroppo oggi si trova a dover affrontare Courmayeur.

"Non sarebbero mancate le persone e le competenze per affrontare la sfida - si legge in una nota del gruppo capitanato dall'ex sindaca Fabrizia Deriard - né l'impegno e l'entusiasmo. Sarebbe mancato, invece, un adeguato clima di serenitàindispensabile per poter raggiungere in maniera proficua questi obiettivi".

“La Nuova Via” ha sempre lavorato per il paese e mai contro qualcuno. Si legge ancora nella nota: "Abbiamo già vissuto una campagna elettorale in cui ha vinto la logica del 'contro', a discapito della concretezza dei progetti e dei diversi modelli amministrativi. E anche adesso abbiamo valutato che nonavremmo potuto operare con la necessaria serenità. Siamo convinti, lo ribadiamo, che le energie di un'amministrazione comunaledebbano essere rivolte al lavoro per la crescita delle prospettive del paese e nonal difendersi da sterili attacchi e polemiche".

Niente lista de “La Nuova Via”, quindi. "Ma questo non toglie - sottolineano - che continueremo a lavorare per il futuro di Courmayeur. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno supportato in questi anni, che hannocondiviso il percoso che ci ha portato a questa decisione e che continueranno acollaborare con noi con lo stesso impegno.

“LaNuova Via” vuole continuare a guardare lontano, con lo stesso impegno dimostrato fino ad oggi, concentrandosisu progetti, seri,concreti e realizzabili, econ la volontà di portare avanti nuove iniziative per la Courmayeur dei prossimi decenni".