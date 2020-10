Aosta: I lavori stradali all'ingresso ovest della città fanno infuriare gli automobilisti

I lavori in parte sono terminati, l'arrabbiatura degli automobilisti no; almeno non quella di chi in questi giorni ha dovuto stare in coda, magari più volte al giorno per ragioni di lavoro, sulla statale 26 tra Sarre e Aosta. "Si impiegano dai venti ai quaranta minuti per entrare in città; non è possibile, non viviamo in una metropoli", lamenta un pendolare dell'alta Valle.

Lavori di manutenzione del verde pubblico in concomitanza con altri lavori stradali (sistemazione di un cavidotto) hanno indotto il Comune di Aosta a chiudere l'accesso cittadino da via Piccolo San Bernardo creando code anche sul cavalcavia della statale 26 dove i veicoli provenienti da Sarre sono stati obbligati a transitare. A questo si aggiunge la chiusura di un tratto della strada panoramica tra Sarre e Aosta per altri lavori, aumentando così il traffico sulla Statale.

E una volta entrati ad Aosta, gli automobilisti devono fare i conti con la chiusura alternata della strada cittadina a fianco dell'area megalitica tra la statale e via St-Martin de Corléans: traffico regolato da semaforo e nuova, inevitabile coda.

"Lo snellimento del traffico aostano è certamente una priorità che sta a cuore alla nuova Amministrazione di Aosta", assicura il sindaco del capoluogo, Gianni Nuti.

