A Bard è tempo di Marché au Fort

Iniziativa volta a promuovere e valorizzare il comparto agroalimentare valdostano di qualità, la 16esima edizione del Marché au Fort 2020, è iniziat oggi sabato 10 e prosegue sino a domani domenica 11 ottobre a Bard, nella splendida cornice del Forte.

Il Marché au Fort, quest’anno, si svolge su due giornate in modo tale da garantire, da una parte, la massima sicurezza per i produttori/espositori e i visitatori, e dall’altra per poter accogliere un numero di visitatori adeguato al fine di dare una significativa evidenza economica al settore, a beneficio dei produttori e delle aziende presenti.

Questa edizione vede l’introduzione di ulteriori novità legate essenzialmente all’emergenza sanitaria Covid-19, descritte puntualmente nel Regolamento di partecipazione all’iniziativa, e, in particolare, per quanto attiene alla fase di iscrizione.