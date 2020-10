Vallée d'Aoste et plantes, une conférence en Biblio

Dans le cadre de la manifestation BiblioRencontres PréVerts, la bibliothèque régionale Bruno Salvadori d'Aoste, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, vendredi 16 octobre, de 17h à 19 h30 environ, accueillera l'événement Un futur vert : la Vallée d'Aoste et les plantes, une sélection d'interventions de divulgation sur le thème des plantes.

Les experts du secteur agroalimentaire, sylvicole et pastoral de la Vallée d'Aoste se rencontrent, se présentent au public et dévoilent les initiatives mises en oeuvre pour préserver la santé des végétaux, afin de protéger l'environnement, les forêts et la biodiversité, ainsi que de garantir des aliments sains et un territoire vivable pour l'avenir, en apportant des réponses appropriées grâce à des solutions novatrices et à des stratégies durables.

Au cours de la présentation, divers intervenants, spécialistes des thèmes proposés, prendront brièvement la parole à tour de rôle pour illustrer au public, de manière simple, les résultats de leurs études ou de leurs activités sur le territoire valdôtain. Les thèmes abordés seront : la banques des graines, les grains anciens, les soins des végétaux, les anciens vergers et les potagers participatifs, les forêts, l'écologie et le développement rural.

L'espace disponible étant limité, pour participer à la soirée, il est indispensable de réserver sa place au moyen du formulaire en ligne à l'adresse suivante https://biblio.regione.vda.it ; les places seront attribuées en fonction de l'ordre de réservation, jusqu'à épuisement. Il n'est pas possible de réserver par téléphone. Cette initiative sera diffusée en direct et en streaming sur le portail du Système bibliothécaire. (ANSA).