Oggi sabato 10 ottobre saint Daniel

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 10 ottobre

Chiesa parrocchiale di La Thuile - ore 18.30

S. Cresime per le Parrocchie di La Thuile e Pré-Saint-Didier

Domenica 11 ottobre

Chiesa parrocchiale di Morgex - ore 10.00

S. Messa e presentazione dell'Amministratore parrocchiale

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Gignod, Excenex e Signayes

Giovedì 15 ottobre

ore 8.45-12.45 e 14.00-16.00

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Quart, Monastero Mater Misericordiæ - ore 17.15

Incontro con la Comunità e S. Messa (ore 18.00) per la Solennità di S. Tersa d'Avila

Venerdì 16 ottobre

Vescovado - mattino e pomeriggio

udienze

Aosta, Cinéma Théàtre de la Ville - ore 20.45

Partecipazione al 2° incontro di Fede&Scienza

Conferenza di Don Marco Gianola

Sabato 17 ottobre

Pont-Saint-Martin - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Vert e Hône

Chiesa Parrocchiale di Introd - ore 20.45

Veglia diocesana per la Giornata missionaria mondiale

Domenica 18 ottobre

Pellegrinaggio con i giovani

Le Messager Valdotain ricorda sabato 10 ottobre saint Daniel

La Chiesa celebra San Daniele Comboni Vescovo

Dopo anni di oblio, nel 1800 le terre africane sono percorse da esploratori, mercanti e agenti commerciali delle potenze europee. Accanto a questi operatori vi erano spesso esploratori dello spirito, missionari che volevano portare l'annuncio di Cristo alle popolazioni indigene. Tra costoro occupa un posto di rilievo san Daniele Comboni (1831-1881), che fin da giovane scelse di diventare missionario in Africa.

Ordinato sacerdote nel 1854, tre anni dopo sbarca in Africa. Il primo viaggio missionario finisce presto con un fallimento: l'inesperienza, il clima avverso, l'ostilità dei mercanti di schiavi costringono Daniele a tornare a Roma. Alcuni suoi compagni si lasciano vincere dallo scoramento, egli progetta un piano globale di evangelizzazione dell'Africa. Mette poi in atto una incisiva opera di sensibilizzazione a Roma e in Europa e fonda diversi istituti maschili e femminili, oggi chiamati comboniani. Di nuovo in Africa nel 1868, Daniele può finalmente dare avvio al suo piano.

Con i sacerdoti e le suore che l'hanno seguito, si dedica all'educazione della gente di colore e lotta instancabilmente contro la tratta degli schiavi. Le comunità da lui fondate seguono il modello delle riduzioni dei Gesuiti in America Latina. Spirito aperto e intraprendente, Comboni comprende presto l'importanza della stampa. Scrive numerose opere di animazione missionaria e fonda la rivista Nigrizia che è attiva ancora oggi. Negli anni 1877-78 vive insieme con i suoi missionari e missionarie la tragedia di una siccità e carestia senza precedenti.

Era l'anticipazione della morte sopraggiunta nel 1881. Nel 2003, nel giorno della canonizzazione, Giovanni Paolo II lo definì un «insigne evangelizzatore e protettore del Continente Nero». Principalmente alla sua opera si deve se il cristianesimo in Africa ha oggi un futuro di speranza.

Il sole sorge alle ore 7,27 e tramonta alle ore 18,57