Fissata udienza 'chiave' per la morte dei coniugi nella frana in Val Ferret nell'agosto 2018

“La morte di due persone travolte da una frana in un parcheggio comunale non può restare senza un colpevole. Non è accettabile scaricare ogni responsabilità sulla natura”. Così i figli di Vincenzo Mattioli e Barbara Gulizia, 71 e 69 anni, la coppia milanese deceduta il 6 agosto 2018 nell'esondazione del torrente Margueraz in Val Ferret a Courmayeur e il cui procedimento giudiziario è tutt’altro che chiuso.

Il gip di Aosta, Giuseppe Colazingari, ha ritenuto infatti ammissibile l’opposizione proposta dall'avvocato Alberto Berardi, legale dei familiari delle vittime, contro la richiesta di archiviazione presentata lo scorso anno dall'allora pm della Procura aostana, Eugenia Menichetti, del procedimento penale a carico del sindaco della nota località turistica, Stefano Miserocchi, indagato per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime, reato omissivo improprio e disastro colposo per frana e messa a rischio dei pubblici trasporti.

E dopo diversi rinvii causa Covid, il giudice ha ricalendarizzato al 18 novembre, alle 10, in tribunale ad Aosta, l’udienza in camera di consiglio per decidere sul proseguimento o meno del fascicolo.

Verso le 17,30 del 6 agosto 2018, durante una pioggia intensa, lungo il torrente Margueraz si formò una grossa colata detritica che invase la strada comunale della Val Ferret travolgendo diverse auto coi loro occupanti e pedoni. Diverse persone investite da acqua e pietrisco se la cavarono con politraumi; non fu così per i coniugi Mattioli che, di ritorno da un’escursione (va ricordato che Mattioli, alpinista esperto, aveva persino partecipato alla prima spedizione italiana sull’Everest nel 1973), erano appena saliti sulla loro Panda, ancora parcheggiata pochi metri oltre il ponte sulla Dora della Val Ferret e investita in pieno da quella valanga di fango e detriti: i due pensionati non ebbero scampo.

La Procura di Aosta aprì un fascicolo iscrivendo nel registro degli indagati il sindaco di Courmayeur in virtù della sua posizione di garanzia, ma il sostituto procuratore, dopo le indagini svolte dal Corpo Forestale e dopo il deposito della consulenza tecnica affidata alla geologa Elisabetta Drigo, ritenne che non si potesse imputargli alcuna responsabilità.

Nonostante l’inchiesta abbia fatto emergere lacune nel piano comunale di protezione civile, che per inciso nella circostanza non era stato neppure attivato, per la dottoressa Menichetti l’evento non era connotato dagli "imprescindibili requisiti di prevedibilità e prevenibilità": non si sarebbe dunque potuto fare nulla per evitare la tragedia.

Tesi contrastata con forza dai figli delle due vittime che, per fare piena luce sui fatti e ottenere giustizia, si rivolsero alla legale Sara Donati, dopodiché allo Studio3A-Valore spa, società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che ora li assiste con il legale del Foro di Padova Alberto Berardi il quale, dopo l’opposizione, ha presentato anche un’articolata memoria difensiva nella quale confuta le conclusioni della Procura, ponendo l’accento su una serie di contraddizioni.

"In primis, nella realtà - spiega Berardi - e per sua stessa ammissione durante l'escussione, il consulente tecnico del pm non dichiara che quella colata detritica fosse imprevedibile, anzi, giunge alla conclusione che era in sé prevedibile, ma non lo sarebbe stato nell’intensità poi manifestata".

Per l'avvocato "va da sé che ciò implica una riformulazione del giudizio di prevedibilità. A supporto di quest’asserzione, vengono ricordati altri episodi consimili, anche nella portata, accaduti nel recente passato nello stesso sito, ragion per cui quello del 6 agosto doveva essere previsto in quella zona specifica: l’ex comandante della stazione forestale di Pré-Saint Didier, Ermanno Dal Molin, sentito a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria, ha dichiarato di aver sempre considerato il torrente Margueraz il 'tallone d’Achille' della Val Ferret: dunque un sito ad altissimo rischio come avevano già dimostrato ripetuti fenomeni franosi".

Non solo; l'avvocato Berardi si sofferma anche sul temporale che non sarebbe stato idoneo, per la consulente della Procura, a causare un fenomeno di tale devastazione e a richiedere un’allerta meteo. In verità, la Regione aveva inviato già nel 2009 ai Comuni il 'Sistema di allertamento per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico', in cui li si invitava a informarsi costantemente sulle previsioni meteo consultando il bollettino regionale, essendo possibile “che eventi non particolarmente significativi, come temporali d’intensità non rilevante, possano provocare fenomeni puntuali di dissesto o allagamenti in situazioni di particolare vulnerabilità territoriale”.

In forza di questa e altre considerazioni, l'avvocato chiede al Gip di formulare l’imputazione per i reati ascritti al sindaco, "in quanto autorità territoriale di protezione civile, per non aver adottato alcuna cautela nel caso di specie, né di natura eccezionale né ordinaria, ad esempio chiudendo la strada, ma anche per la scelta da parte del Comune da lui rappresentato di ubicare un parcheggio, quello dove i coniugi Mattioli hanno trovato la morte, in un luogo laddove il rischio frana è ancora maggiore rispetto al tratto stradale".

In una sua informativa, a firma dell’ispettore capo Luigi Pradella, il Corpo Forestale ha definito la realizzazione di questa e di altre aree di parcheggio lungo l’asse della Val Ferret una “criticità evidente rispetto ad un efficace sistema di protezione civile”.

In via subordinata, il legale chiede al giudice quanto meno di ritrasmettere il fascicolo al pm per un ulteriore approfondimento delle indagini.