Decine di contagi al giorno, il Covid adesso corre in Valle d'Aosta

Trenta casi in più di ieri nelle ultime 24 ore, ovvero da 14 a 44 nuovi contagiati da Coronavirus nella nostra regione, che pare essere ormai entrata nella tanto temuta 'seconda ondata' Rispetto a venerdì i casi positivi al Covid 19 - secondo i dati diffusi dal ministero della Salute - sono saliti da 136 a 180 in Valle, con 229 tamponi effettuati quindi una media di test identica a quella delle ultime settimane. I ricoverati con sintomi sono sei e di questi tre si trovano in terapia intensiva. I guariti dall'inizio della pandemia sono 1.120; i morti restano 146 ovvero 73 donne e altrettanti uomini dai 45 ai 100 anni di età.

"Il momento è quanto mai delicato - commenta ad Aostacronaca il commissario straordinario della Usl Vda Angelo Pescarmona - tutti siamo chiamati a un atto di responsabilità verso noi stessi e verso la comunità". Pescarmona avverte: "Rileviamo purtroppo che vi sono persone in isolamento sanitario che escono di casa: le Forze dell'ordine da sole non bastano a scovare e sanzionare gli irresponsabili, occorre che tutti facciamo la nostra parte indossando sempre la mascherina nei locali e quando si è per strada fra la gente anche se distanziati. Solo così possiamo sperare di giungere al momento dell'atteso vaccino senza aggravare la situazione in maniera incontrollabile".