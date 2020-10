Arresto e processo lampo per un tunisino che trasportava clandestini

Arrestato e processato per direttissima un giovane straniero fermato la notte scorsa dai carabinieri di Etroubles durante un servizio di prevenzione del crimine.

I militari hanno fermato per un controlli una vettura con targa francese con a bordotre cittadini di origine tunisina. Il conducente 29enne, proprietario del veicolo, era in regola con i documenti; i passeggeri di 20 e 21 anni sono invece risultati clandestini sul territorio italiano.Al termine degli accertamenti il 29enne è stato arrestato per violazione dellenorme sull’immigrazione clandestina.

Il giovane, condotto questa mattina al Tribunale di Aosta per essere processato con rito direttissimo, è stato condannato a otto mesi direclusione (con pena sospesa) e rimesso in libertà.

Ai due stranieri irregolari, segnalati all’autorità giudiziaria per immigrazione clandestina, è stato notificato l'ordine del Questore di Aosta a lasciare entro sette giorni il territorio nazionale.