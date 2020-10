Courmayeur: Presentate n.2 liste per le elezioni comunali 8 novembre: "SìAmo Courmayeur" ed "Esprit Courmayeur"

Sono n.2 le liste che si contenderanno il governo della cittadina ai piedi del Monte Bianco. Le elezioni si terranno domenica 8 novembre 2020. Qualora, nel primo turno di votazione, si verifichi il caso previsto dall’articolo 53, comma 4, della legge regionale n. 4/1995, il turno di ballottaggio si svolgerà nella giornata di domenica 22 novembre 2020.

LISTE E PROGRAMMI ELETTORALI PER LE ELEZIONI COMUNALI COURMAYEUR 2020

La lista SìAmo Courmayeur, vede candidati alla carica di Sindaco, Roberto Rota, e Vice Sindaco, Federico Perrin. Sono candidati alla carica di Consigliere comunale: Joël Crema, Alessia Di Addario, Mattia Gex, Ettore Mosca Barberis, Alberto Motta, Nicole Passino, Alessandro Perrone, Massimo Rey, Sauvage Rolla, Alessia Sangineto, André Savoye, Ephrem Truchet, Iris Voyat.

La lista Esprit Courmayeur, vede candidati alla carica di Sindaco, Stefano Miserocchi, e di Vice Sindaco Sara Penco. Sono candidati alla carica di Consigliere comunale: Giulia Antonietta Canosa, Michel Chamen, Marco De Zoppis, Rachel Mary Duncan, Ilaria Fortunato, Luciano Gex, Antonio Liporace, Marcello Francesco Meyseiller, Felice Notarianni, Patrick Arturo Gildo Perrier, Diletta Maria Roveyaz, Luca Mario Signorelli, Fabio Scarsella.

Le operazioni preliminari degli Uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 7 novembre 2020 per il primo turno ed alle ore 16 di sabato 21 novembre 2020 per l’eventuale turno di ballottaggio. La votazione in entrambi i turni si svolgerà nella sola giornata di domenica dalle ore 7 antimeridiane sino alle ore 23.

Gli elettori non iscritti nelle liste, ma che hanno diritto di votare in base ad una sentenza che li dichiari elettori del Comune, devono recarsi ad esprimere il loro voto nella sezione n.1

In allegato sono visionabili e scaricabili i programmi delle relative liste, pubblicati in Albo pretorio.