Oltre seimila domande per il sostegno 'Bonus impresa' in Valle

Sono state 6.200 le domande presentate per il Bonus imprese, previsto da una legge regionale di emergenza emanata quest'anno, per un totale di quasi 29 milioni di contributi a fronte di una disponibilità totale di 34,7 milioni.

Lo rende noto la Regione, precisando che il 50 per cento dei richiedenti rientra nella fascia di fatturato non superiore a 65 mila euro annui e l'85 per cento di questi ha registrato un calo di fatturato nel trimestre marzo-maggio, il 10 per cento sul trimestre giugno-agosto mentre il restante 5 per cento è riferito a imprese nate nel 2020.

Secondo i dati sono stati concessi contributi per circa 28 milioni di euro sui 28 milioni 900 mila richiesti, dei quali 20 milioni 500 mila già liquidati, per oltre quattromila 700 domande. Le domande possono ancora essere presentate, entro il 31 ottobre, esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata, accessibile dalla home page del sito internet regione.vda.it.