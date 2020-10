Verres: Nominata la nuova Giunta del sindaco Giovenzi ma manca ancora un'assessora

"Tra pochi giorni nomineremo assessore una donna e così, oltre al completare l'organigramma di governo, inseriremo una fondamentale quota rosa in giunta". Alessandro Giovenzi, riconfermato sindaco di Verres, ha presentato mercoledì scorso in Consiglio comunale gli assessori che lo accompagneranno nei prossimi cinque anni di legislatura; l'Assemblea ha approvato le nomine e il programma di governo.

"Nei cinque anni trascorsi abbiamo messo in campo importanti progetti di innovazione tecnologica, di riqualificazione ambientale e di sensibile miglioramento urbanistico - sottolinea Giovenzi - nei prossimi cinque anno dovremo portarli al compimento".

Il sindaco ha tenuto per sé le deleghe per i rapporti con l’Unité des Communes, Istituzioni, Istruzione, Politiche culturali, Commercio, Sport, Progetti comunitari, Agricoltura e Politiche della terza età; Alessandro Rossi è assessore alle Finanze, Patrimonio, Turismo e Innovazioni Tecnologiche; a Nunzio Venturella sono state affidate le deleghe alle Politiche sanitarie sociali, Politica giovanile e rapporti con le associazioni di volontariato; Claudio Adriano Varisellaz è assessore alle Opere pubbliche, Infrastrutture, Viabilità, Urbanistica, Pianificazione del territorio e Artigianato; A Sandro Porro sono stati assegnati Gestione del territorio, Decoro urbano, Aree verdi, Servizi cimiteriali e Industrie.

Nei prossimi giorni sarà nuovamente convocato il Consiglio comunale per la nomina di un sesto assessore, che sarà una donna come anticipato dal sindaco Giovenzi. Attesa novità, è prevista la nomina del presidente del Consiglio comunale: "Non so se riusciremo entro il prossimo Consiglio - spiega Giovenzi - ma è nostra intenzione recuperare questa figura istituzionale quanto prima".