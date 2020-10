Photos Dibello racontent village des mineurs Colonna

"Une tentative personnelle de commencer à réfléchir sur ce dont nous héritons, sur la relation que nous entretenons avec le passé".

C'est ainsi que est présenté "Colonna", le nouveau livre du photographe aoste Fabio Dibello (édité par Framedivision sous la marque d'édition ProgettoSkia) sur le site au-dessus de Cogne: "Une recherche en images dédiée au plus haut village minier d'Europe, aujourd'hui l'héritage historique d'un passé glorieux qui a vu Cogne protagoniste d'une saison industrielle prolifique. Un travail sur la mémoire et le rapport entre les générations, dans une narration suggestive et facile à comprendre qui nous touche profondément parmi des paysages, des portraits, des objets et des textes qui mènent à une réflexion profonde".

Le volume - 112 pages, prix 35 euros - sera présenté le dimanche 11 octobre à 16h sur la place Chanoux à Cogne. C'est "un projet artistique qui poursuit l'objectif de générer une histoire en images capable d'éveiller chez l'observateur les émotions qui activent le mécanisme post-mémoire". (ANSA).