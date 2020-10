Domani venerdì 9 ottobre saint Denis sainte Sara

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 9 ottobre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Aosta, Cinéma Théàtre de la Ville - ore 20.45

Partecipazione al 1° incontro di Fede&Scienza

Conferenza di Mons. Franco Giulio Brambilla

Sabato 10 ottobre

Chiesa parrocchiale di La Thuile - ore 18.30

S. Cresime per le Parrocchie di La Thuile e Pré-Saint-Didier

Domenica 11 ottobre

Chiesa parrocchiale di Morgex - ore 10.00

S. Messa e presentazione dell'Amministratore parrocchiale

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Gignod, Excenex e Signayes

Giovedì 15 ottobre

ore 8.45-12.45 e 14.00-16.00

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Quart, Monastero Mater Misericordiæ - ore 17.15

Incontro con la Comunità e S. Messa (ore 18.00) per la Solennità di S. Tersa d'Avila

Venerdì 16 ottobre

Vescovado - mattino e pomeriggio

udienze

Aosta, Cinéma Théàtre de la Ville - ore 20.45

Partecipazione al 2° incontro di Fede&Scienza

Conferenza di Don Marco Gianola

Sabato 17 ottobre

Pont-Saint-Martin - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Vert e Hône

Chiesa Parrocchiale di Introd - ore 20.45

Veglia diocesana per la Giornata missionaria mondiale

Domenica 18 ottobre

Pellegrinaggio con i giovani

