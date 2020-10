Educazione finanziaria, può essere un aiuto per le famiglie sotto stress

Investire nell’educazione finanziaria e assicurativa per aiutare le famiglie a resistere in contesti di crisi come quello causato dal coronavirus. Anche perché «la crisi pandemica ha evidenziato, una volta di più, l’importanza dell’educazione finanziaria e assicurativa per rafforzare la resilienza delle persone, delle famiglie, dell’intero Paese».

L’emergenza sanitaria ha fatto aumentare la quota di famiglie in difficoltà economica, tanto che ci sono redditi sotto stress per quasi sei famiglie su dieci. Allo stesso tempo, l’educazione finanziaria è uno strumento che può aiutare ad affrontare le crisi improvvise. Il riferimento è all’indagine commissionata dal Comitato Edufin alla Doxa e svolta tra maggio e giugno scorso, subito dopo la fine del lockdown. Per l’emergenza sanitaria è aumentata molto la percentuale di famiglie che dichiara di arrivare con difficoltà alla fine del mese: prima della pandemia era del 46%, ora invece si attesta al 58%.

La difficoltà a fronteggiare spese impreviste di media entità è maggiore per i giovani, le donne e i residenti al Sud. L’indagine rivela, però, che disporre di solide conoscenze finanziarie , può fare la differenza: il 49,5% di coloro che dichiarano di possederle sarebbe capace di affrontare una spesa improvvisa dell’entità indicata, contro il 27,7% del campione meno alfabetizzato. Si tratta di risultati che confermano in modo chiaro la stretta correlazione tra alfabetizzazione finanziaria e capacità di far fronte a momenti di crisi e di difficoltà. Altre tendenze di lungo periodo, rendono fondamentale l’educazione finanziaria e assicurativa.

Queste comprendono l’invecchiamento della popolazione e la bassa natalità, che portano nuovi bisogni di protezione e assistenza anche legati alla pandemia, la trasformazione del mercato del lavoro, l’evoluzione tecnologica e l’emergere di nuovi rischi. Fra i nuovi rischi non ci sono solo quelli legati alla pandemia, ma anche quelli connessi al cambiamento climatico e i cyber risk.

L’indagine evidenzia anche il ritardo dell’Italia sull’educazione finanziaria e assicurativa nonché il basso livello di istruzione diffuso fra la popolazione. Che si difende anche assumendo un comportamento molto prudente e aumenta il risparmio. La crisi pandemica ha aumentato il risparmio precauzionale degli italiani e la preferenza per le forme di impiego più liquide.

La ripresa economica necessaria per garantire il benessere futuro del Paese richiede ora che quote crescenti di risparmio vadano a sostenere l’economia reale, ma questo può risultare più difficile in assenza di conoscenze e competenze adeguate.

L’Ania ha ricordato poi che in Italia solo il 48% delle unità abitative è coperto da assicurazione contro l’incendio e «nonostante quasi l’80% delle abitazioni sia esposto a un rischio significativo di calamità naturali di vario tipo, solo il 4,5% delle stesse viene protetto da una polizza contro questi eventi.