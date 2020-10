Lo sconforto di Chantal Certan capito da Alliance che dice 'poteva andarsene prima'

In merito alle dimissioni di Chantal Certan, Alliance Valdôtaine, spiega: "comprendiamo il momento di sconforto, soprattutto perché sappiamo benequanto sia stato grande e coinvolgente l’impegno da lei profuso nel suo ruolo diassessore all’istruzione, in un momento di particolare criticità come quello cheanche la nostra regione sta attraversando, per effetto del covid".

Il coordinatore Corrado Cometto aggiunge: "In Valle D’Aosta le scuole hanno riaperto tutte in presenza, nei tempi previsti e diquesto va dato atto al grande lavoro dell’assessorato che Chantal ha avuto ilprivilegio di condurre", ma aggiunge: "La politica, come la vita, è fatta di alti e di bassi e non possiamo che prendere attodella volontà di Chantal di allontanarsi per riflettere sul suo percorso personale".

Alliance è preò dispiaciuta "che la decisione venga presa solo dopo il risultato elettorale", e ricorda: "le decisioni democraticamente prese vanno rispettate così come vanno rispettati coloro che continuano a confluire nel progetto poiché credono negli ideali politici di Alliance e li vogliono coltivare, inmodo propositivo, laborioso e positivo".