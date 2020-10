L'OPINIONE DI CARLO MARZI: Finalmente finito un anno di elezioni

Era il 20 dicembre del 2019 il giorno che sono entrato in Consiglio Valle. Era il 25 dicembre del 2019 il giorno che mi dimisi da Assessore alle Finanze del Comune di Aosta. Nel frattempo siamo andati a casa in Consiglio Valle ed è arrivato il Covid-19 a cambiare le nostre vite, quelle vere, e a far stare male le persone per davvero.

Ci siamo però beccati il primo il primo election day congiunto della storia della Valle d’Aosta e con l’elezione Gianni Nuti e di Josette Borre di ieri questo anno di “elezioni” è finito. Ebbene c’è chi ha vinto e c’è chi ha perso ma soprattutto ora è arrivato il tempo dell’umiltà, della collaborazione, della serietà e dell’impegno. Umiltà: se si vuole governo e stabilità dobbiamo tutti essere umili. Oggi nessuno ha ragione da solo, solo insieme si può fare il bene della propria comunità. Questo vale per chi è eletto ed è impegnato nelle trattative e per i Valdostani che devono “pompare” la pace e non più la guerra.

Collaborazione: si cerchi di collaborare sopra ogni cosa… lo si faccia ancor più nei Comuni dove le soluzioni sono difficili ma a portata di mano. Lo si faccia in Cosnsiglio Valle dove le differenze devono essere occasioni di confronto e non di scontro. lo si faccia tra Regione e Comune e tra Stato e Ragione VdA… il grande deve essere al servizio del piccolo, non viceversa. Serietà e Impegno: se si cercano sia l’impegno che la serietà questi devono essere reciproci.

Rispettino gli eletti la parola data e rispettino i cittadini la difficoltà dell’amministrare la cosa pubblica e i tempi che questo comporta. Non si raccontino balle ai cittadini e non si creda alle balle che ci vengono raccontate… così come i bimbi non nascono in un giorno allo stesso tempo non si cambia una città o una Regione in 100 giorni.

Dopo un anno così difficile si torni quindi alla realtà che in questo momento è dura e richiede coraggio e fatica e quindi richiede vicinanza e ascolto da parte di tutti. Insieme si vince, divisi si perde. #forzaVdA