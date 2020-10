Tornano i “Sapori valdostani" offerti dalla Chambre

I visitatori che completeranno l’apposita Tessera punti in distribuzione al punto di accreditamento all’ingresso della manifestazione, potranno usufruire di un Buono prodotti del valore di 15 euro ogni 50 euro di spesa effettuata al Marché. Il buono potrà essere ritirato presso i punti appositamente allestiti lungo il percorso e dovrà essere utilizzato presso un unico espositore.

“La decisione di supportare anche questa edizione della manifestazione – spiega il Presidente della Chambre Nicola Rosset – va nella direzione di sostenere in tutte le maniere possibili le imprese in questo momento di particolare difficoltà. Per questa ragione abbiamo appoggiato fin da subito la decisione di svolgere l’iniziativa nonostante i limiti di sicurezza derivanti dall’emergenza epidemiologica”.

“Per questa stessa ragione – prosegue Rosset – abbiamo voluto ampliare il valore del voucher con l’obiettivo, da una parte di incentivare la spesa presso le imprese al fine di ottenere il buono, dall’altra di garantire una maggiore entrata per l’impresa presso la quale il buono sarà speso”.